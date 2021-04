Rootsi kergejõustikulegend on tõsiste terviseprobleemide tõttu juba kuu aega haiglas viibinud

Lisaks sellele oli selle juures pilt, mis näitab, et Sjöberg pole viimased aasta, viis kuud ja 27 päeva tarvitanud ei alkoholi ega narkootikume. Varasemalt on tal nendega olnud probleeme.

Sjöberg kinnitas, et tema haiglasse sattumine ei olnud seotud narkootikumidega. «Minu vihkajad saadavad suhteliselt avalikult sõnumeid, et ma maksan nüüd oma lolli pea eest hinda sellega, et hävitasin oma keha. Mul pole aega nende rõõmuks või empaatiaks,» alustas kõrgushüppekuulsus.

Rootslase sõnul tundis ta umbes nädal pärast avariid ennast väga halvasti ja kahtlustas alguses koroonaviirust. «Mul oli tugev kõha, mis mõjutas kopse. Tekkis palavik ja olin alati väsinud. Hakkasin ise diagnoose panema. Arvasin, et paranen sellest rohke une ja vee joomisega. Tegin nalja, et lähen arsti juurde. Minu motoks on alati olnud see, et teisi vaevavad hullemad asjad kui mind,» rääkis Sjöberg.