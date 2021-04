Selgus Hispaania rassismiskandaali väidetav alge

«29. minutil peatasin kohtumise meeskondade omavahelise konflikti tõttu. Valencia mängija number 12, Mouctar Diakhaby – kes sai vastasega vaidlemise eest kollase kaardi – teatas, et Cadizi mängija number 16 Juan Torres Ruiz (kelle hüüdnimi on Cala – toim.) kutsus teda «s**aseks mustaks»,» kulges õigusemõistja seletus olukorrast.

Mängujärgsel pressikonverentsil sõnas Cadizi peatreener Alvaro Cervera, et Cala kinnitas meeskonnale, et ei solvanud platsil kedagi. «Olen sama tark kui teie. Nad peatasid mängu, kuna väitsid, et Cala solvas üht Valencia mängijat. Meile ütles Cala, et ta ei solvanud ühtegi vastast,» sõnas juhendaja.