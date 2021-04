Renault' uhiuus ralliauto sai rohelise tule

Alates 1. aprillist võivad sõitjad Renault Clio Rally4 masinaga ennast üles anda ka tavalistele võistlustele, kuna erinevad testisõitjad Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sébastien Vigion ja Manu Guigou on neljarattalisega läbinud nüüdseks enam kui 5000 testikilomeetrit.

Clio Rally5 autol põhineval neljarattalisel on neljasilindriline mootor, mis toodab 215 hobujõudu. «Homologatsiooni teenimine on kinnituseks kogu meie meeskonna raskele tööle,» sõnas Renaul ralliautode müügidirektor Renoit Nogier. «Clio Rally4ga on meil ainult üks eesmärk: tuua turule selle kategooria kõige parem ralliauto.»