Pikalt vaikinud Gilsoul kommenteeris põgusalt taas Neuville'ist lahkuminekut

Gilsoul osaleb koos prantslase Paul-Antoine Santoniga 10. ja 11. aprillil sõidetaval kuulsal Sanremo asfaldirallil. Belgia ja Prantsusmaa ekipaaži istumise all on Volkswagen Polo GTI R5.

«See on minu jaoks hea võimalus pärast põhjendamatut lahkuminekut Theirry Neuville'ist taas võistluskarussellile hüpata. Olen viimastel nädalatel mõelnud väga pikalt oma tulevikust: teinud seda positiivselt ja säilitanud hea vormi, et igast võimalusest kinni haarata. Lisaks ollakse minu vastu täiesti uskumatult toetavad ja julgustavad,» kirjutas belglane ühismeediasse.

Belgia rahvusringhäälingule kommenteeris Neuville olukorda toona järgnevalt: «Me ei jõudnud omavahel kokkuleppele. See päädis sellega, et me ei sõida enam koos. Minu jaoks jätkub seiklus edasi, kuid kindlasti leiab ka Nicolas endale kiiresti tipptasemel sõitja. Olin keerulises seisus, sest mul polnud Monte Carlo ralliks kaardilugejat. Pidin tegema otsuse, et leida lahendus, mis aitaks mul hooaja avaetapile rahulikult vastu minna,» vihjas ta asjaolule, et kuigi otsuse tegi tema, põhjustas olukorra Gilsoul.