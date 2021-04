Selle projekti nimeks on oma tööandja Berliini Recycling Volleysi viimine Saksamaa meistriks.

Berliini suurklubi on viimastel aastatel olnud oma suure(ma) rahakoti tõttu Saksamaa võrkpalliskeene üks juhtivamaid jõude ning just nende auhinnakappi on rännanud viis viimast riigi meistritiitlit. Üks neist, 2018-19 hooaja oma, tuli sealjuures ka Énardi juhendamisel. Mullu koroonaviiruse tõttu Saksamaal medaleid välja ei jagatud.