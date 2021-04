Autospordi uus ajajärk on alanud! Vähemalt nii kuulutasid elektrimaasturite võidusõidusarja Extreme E korraldajad, kes said Saudi Araabias hakkama ajaloo esimese E Prix’ võistlusega. Maailma muutev masinavärk on käima lükatud, kuid kõrbeliival toimunud avaetapp kulges üle kivide ja kändude.