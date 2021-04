Bolšunov võttis hooaja kokku: norralased hakkasid mind kartma

Üks neist juhtus jaanuaris peetud Lahti MK-etapil, kus Bolšunov lõi suusakepiga soomlast Joni Mäkit ja rammis talle finišialas sisse. Väljaandele Championat antud intervjuus tunnistas venelane, et tema käitumine oli lubamatu. «Ma palusin temalt vabandust ja tunnistasin viga, kuid see on ka kõik. Rohkem pole ma temaga rääkinud ega näe sel ka mingit mõtet,» lausus ta.