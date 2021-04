Maailma kuulsaim sõudevõistlus peeti Emajõe mõõtu veekogul, võistlustules oli ka eesti juurtega sportlane

Koroonaviirusest tingituna jäeti eelmise aasta võistlus ära, mis omakorda tähendas, et konkureerivad õppeasutused polnud saanud piike murda enam kui 700 päeva.

Jõuproovi muutis ainulaadseks seegi, et Hammersmithi silla sulgemise ning pealinna Londoni ülirangete koroonameetmete tõttu koliti võistlus ligemale 120 kilomeetrit eemal asuvale Suur-Ouse’i jõele, mis on tuntud Cambridge’i kodujõena ega ole Emajõest sugugi laiem. Ühtlasi oli see esimene kord pärast 1845. aastat, mil võistlus toimus väljaspool Londonit, vahendab Eesti sõudeliit.