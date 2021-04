Blogi ⟩ Heiki Nabi isiklikult B-proovi avamisele minemisest: minu jaoks on tegu elulise tähtsusega sündumusega

Šokeeriva uudise ilmsikstuleku järel teatas Nabi, et soovib B-proovi avamist. Märtsi keskpaigaks polnud Nabi B-proovi veel avatud ega analüüsitud. Sportlase pressitiim selgitas, et viivituse on tinginud koroonapiirangud. Nimelt pidanuks B-proovi avamine toimuma Saksamaal Dresdenis, kuhu reisimine on praegusel ajal keeruline.