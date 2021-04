Prantsusmaal kahtlustatakse ligi 400 treenerit alaealiste sportlaste vägistamises või selle varjamises

Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu teatas, et suur osa ohvritest olid alla 15-aastased. Laste väärkohtlemine hõlmas seksuaalset vägivalda, ahistamist ja teisi vägivallatüüpe.

Kahtlusalustest ligi 60 inimest on saanud kriminaalsüüdistuse, enam kui 100 on ajutiselt või jäädavalt oma ametipostilt eemaldatud. Suur osa uurimistest on hetkel pooleli.