Blogi ⟩ Real pani Liverpooli kindlalt paika. Dortmund küll kaotas, aga teenis hinnalise võõrsil värava

Madridi Real – Liverpool 3:1

Reali ja Liverpooli duellis avas mänguskoori 27. minutil Vinicius juunior ning üheksa minutit hiljem sahistas Marco Asensio juba teistkordselt punaste väravatevõrku. Avapoolajal mitte ühtegi lööki teinud Liverpool suutis 51. minutil küll Mo Salahi abiga ühe tagasi lüüa, kuid kohtumise lõppsõna jäi Realile. 65. minutil lõi oma teise ja Madridi klubi kolmanda Vinicius juunior.

Manchester City – Dortmundi Borussia 2:1

City ja Dortmundi duellis sahistas esimesena kodumeeskond, see juhtus 19. minutil ja autoriks oli Kevin De Bruyne. Mesimagusa vastuväravani jõudsid Dortmundi mehed alles 84. minutil, kui võrgu pani sahisema Marco Reus. Kuus minutit hiljem vaatas tabloolt taas vastu aga City eduseis: 90. minutil seadis lõppseisu jalule Phil Foden.

Pikemalt saab kohtumiste käekäiguga tutvuda allolevas blogiaknas.

Enne mänge:

Madridi Real – Liverpool

Vastamisi lähevad meeskonnad, kes triumfeerisid Meistrite liigas kümnendate teisel poolel. 2019. aastal võitis Liverpool, enne seda kolmel korral Real.

Vahepeal mõõnanud Liverpool on kolmes viimases heitluses suutnud taga nulli hoida (sh Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises Leipzigiga, kelle vastu võideti mõlemad mängud 2:0). Real oli eelmises ringis 1:0 ja 3:1 üle Bergamo Atalantast.

Kui Liverpoolil on pikalt-pikalt olnud audis kaitse tugisammas Virgil van Dijk ja näib, et lõpuks on ses liinis asjad paika saadud, siis Realil jääb just nüüd mitmeks nädalaks eemale sama kaliibriga Sergio Ramos, kes mõne päeva eest vigastas treeningul jalga.

Huvitav on asjaolu, et ehkki tegemist on läbi aastakümnete Vana Maailma kahe absoluutse tippklubiga, pole omavahel liiga sageli kokku satutud. Peetud on kõigest kuus mängu, millest mõlemad on võitnud kolm ning viike pole tunnistatud.

Manchester City – Dortmundi Borussia

Inglismaa liiga liider meeskonna vastu, kes Saksamaa meistrisarjas vajub Meistrite liiga kohast üha kaugemale. Tundub, et selle paari võitjas ei tohiks olla küsimustki. Aga tegemist on jalgpalliga, kus nii lihtsad lahenduskäigud ei ole võimalikud.

Borussia kohtus kaheksandikfinaalis Euroopa liiga spetsialisti Sevillaga, võitis esimese mängu 3:2 ja teises piisas 2:2 viigist. Norra püss Erling Braut Håland lööb väravaid, tänavuse hooaja Meistrite liigas asub ta kümne tabamusega esikohal. Ja kui kaitse suudetakse paremaks timmida, võib kõike juhtuda.

Erling sündis samal suvel (2000), mil tema isa Alf-Inge Håland siirdus Leedsist… Manchester Citysse! Väikesest Erlingust on tehtud pilte, kus tal on City särk seljas. Aga pole kahtlustki, et ta tahab ka isa omaaegse koduklubi võrgud puruks pommitada.

Saatuse irooniana peab tänase Manchesteris peetava kohtumise vigastuse tõttu ilmselt vahele jätma City akadeemia kasvandik Jadon Sancho. Küll loodetakse tema naasmist järgmisel nädalal koduses Dortmundis peetavaks korduskohtumiseks.