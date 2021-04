Täielik kaos: USAs peeti spordivõistlus peaaegu 40 000 pealtvaatajale, president Biden mõistis olukorra hukka

USA värske president Joe Biden on olukorrast teadlik ning mõistis selle kiiresti hukka. «Texas Rangers peab selle eest vastutust võtma. Mina arvan endiselt, et tegu oli täiesti vale otsusega. Nad oleksid pidanud kuulama ekspertide arvamust ning hetkeolukord näitab, et nõnda kindlasti ei käitutud,» sõnas Biden.