«FISi reeglites on kirjas, et möödumisel toimuva kontakti eest vastutab enamasti sportlane, kes soovib konkurendist mööduda. Nii juhtus minuga Tour de Skil ja Kläbol MMil. Tegelikult tulnuks korraks hoog maha võtta ja seejärel rahulikult finišisirgel rünnakule asuda. Sedasi poleks kedagi enam häiritud,» selgitas Tšervotkin.

Venelane mõistis, et tegu oleks suure kiiruse kaotusega, kuid teist võimalust lihtsalt hetkel ei ole. «See on ainus võimalus sellises olukorras. Kõik on reeglitepärane ja peame Kläboga sarnaseid vigu tulevikus vältima. Lisaks tuleb rohkem teha tööd taktikaga, et säärastes olukordades paremini tegutseda,» lõpetas venelane.