Kergejõustiklane Raido Mitt: EOK siseringis on väärkohtlemise juhtumeid veelgi olnud, aga oleme need ise ära lahendanud

Viimase kuu aja jooksul on avalikkuseni jõudnud mitmeid juhtumeid, kus treenerid on alaealisi sportlasi ahistanud ja väärkohelnud. Kõik juhtumid on olnud väga jahmatavad, aga tekitavad omakorda küsimuse, kui palju on selliseid juhtumeid, millest me midagi kuulnud ei olegi. Nende sündmuste valguses kutsub Eesti spordirahvas olümpiakomitee eestvedamisel kõiki väärkohtlemise vastu võitlema ja seda märkama. Saskia Alusalu ja Raido Mitt avaldavad, kuidas laste sportimist turvalisemaks muuta.