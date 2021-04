Spordi lühiuudised

ROK eitab Põhja-Korea loobumist Tokyo olümpiast

Lõuna-Korea meediaväljaande Yonhap andmetel teatas Põhja-Korea, et nende sportlased ei osale suvel peetavatel Tokyo olümpiamängudel. Otsuse taga on soov kaitsta oma sportlasi koroonaviiruse eest. Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) sõnul pole nad Põhja-Korealt säärast avaldust saanud. «Oleme püüdnud Põhja-Korea olümpiakomiteega ühendust võtta, kuid mitmed videokõnekatsed luhtusid. Samuti lootsime rääkida koroonaviiruse olukorrast Põhja-Koreas,» seisab ROKi teadaandes. Nõnda on ROK endiselt arvamusel, et Põhja-Korea saadab oma esinduse Tokyo olümpiamängudele. «Meie lähtume ametlikest dokumentidest. Kui Põhja-Korea pole ametlikult enda loobumisest meile teatanud, siis ootame neid avasüli suurvõistlusele,» teatas ROK pressiteates. Aasta võrra edasi lükatud olümpiamängud Tokyos toimuvad 23. juulist 8. augustini.