10 AASTAT TAGASI ⟩ Andrus Veerpalu elu raskeim tund - pisarad, vaikus, põgenemine

Andrus Veerpalu, Eesti suusatamise ja kogu Eesti spordi suur sangar, lahkub pressikonverentsi ruumist pisarsilmi. Ametlikult on kahekordne olümpiavõitja süüdi dopingu tarvitamises – kangelasest on saanud valemängija. 40-aastase mehe särava karjääri lõpp on ootamatult valus.

Tallinnas Olümpia hotelli akende taga kallab kevadist vihma – taevas nutab, sõnab üks ajakirjanik tabavalt. Eesti spordi olulisema pressikonverentsi ametlik osa on just lõppenud. ETV, mitme raadiojaama ja veebiportaali otseülekannete kaudu on üle kogu Eesti paisatud uudis, mida paljud aimasid juba ette – Veerpalult võetud dopinguproov on osutunud positiivseks. Paljude spordisõprade maailm on kokku varisenud.