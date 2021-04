Vormel 1 võib pärast 30 aasta pikkust pausi naasta Mustale Mandrile

«Lõuna-Aafrika? Nad tahavad F1te tagasi, aga mitte 2022. aastaks. Käivad läbirääkimised 2023. aastaks või mõneks hilisemaks hooajaks,» ütles Domenicali väljaandele RacingNews365, kuid avaldas, et võimalik on ka mõne teise Aafrika riigi kaasamine.

«Kuid on ka teisi variante, näiteks Põhja Aafrikas. Mitmed riigid tahavad F1te võõrustada, sest oleme platvorm, mis meelitab palju tähelepanu. See äratab huvi sportlikust vaatenurgast, aga ka turunduslikust spektrist,» jätkas itaallane.

Endine Ferrari tiimipealik ja alates septembrist ameeriklaselt Chase Careylt F1 tegevjuhi ameti üle võtnud Domenicali on optimistlik, et vajadusel saab kalendrit seniselt 23 etapilt veelgi pikemaks venitada.

«Meil on variant laieneda kuni 25 võistluseni. Aga ma ei saa öelda, et see oleks meie lühiajaline eesmärk,» seletas Domenicali.