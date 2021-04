M-Sport tegi viimasel hetkel vangerduse ja tõi Horvaatia etapiks tiimi lisajõudu

M-Spordi rallitiim tegi enne Horvaatia rallit olulise vangerduse ning kutsus enda ridadesse sõitma ka Teemu Sunineni. Soomlane kinnitas kolmapäeval, et sarnaselt kahele esimesele ralli MM-etapile on ta stardis ka kolmandal osavõistlusel, kuid WRC-auto asemel on tema taltsutada Rally2 auto.