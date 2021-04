Laskesuusaliidu president Assar Jõepera tõdes Postimehele, et tegu on olulise ning samas ka väga vajalikuga muudatusega. «Oleme arusaamal, et edaspidi vajame välisriigist tugevat spetsialisti, kes eelkõige omaks head laskmise tausta. Konkurss on kooskõlas ka senise peatreeneri Indrek Tobrelutsuga, kes jääks ilmselt ka koondise juurde tulevikuski,» selgitas Jõepera.