Just tollest aastast said Euroopa meistrivõistluste korraldajad hakata valima partnereid ning mäletatavasti langes Läti valik just Eestile. Et samasse alagruppi loositi ka Leedu, tähendas see kõigi Baltimaade suurt pidu Riias. Eesti fännid ostsid viiele mängule kokku 23 000 piletit.