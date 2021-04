Testisõitja esmamulje M-Sporti hübriidautost: väga muljetavaldav

Suurbritannias tegutsev tiim töötab tänavu säästurežiimil, et tuleval hooajal taas kõrgesse mängu sekkuda. Hübriidauto arendamist võetakse väga tõsiselt, juba on seljataha jäänud ka esimesed testid. Seni kogutud info tekitab põhjust optimismiks.

«Oleme alles alguses ja läbinud esimesed katsetused. Aga kõik on seni läinud hästi,» vahendas rallit.fi M-Sporti omanikku Malcolm Wilsonit.

Muide, tuleval hooajal ei pruugi MM-sarjas näha kihutamas enam Fiesta mudelit, millega oleme harjunud viimase kümnendi jooksul. Wilson praegu saladuseloori veel ei kergita, kuid kinnitab, et auto tuleb täiesti uus.

«Mootoribaas on identne praegusele, ent ülejäänu täielikult muutunud. Autol on uus vedrustus, geomeetriga, elektroonika ja nii edasi. Sellepärast ongi väga oluline koguda võimalikult palju miile, et näha, mis töötab,» selgitas Wilson.