Tartu kaotas haavatud Tarvale: pole mingit vabandust

Võrdselt kulgenud kohtumises said otsustavaks pisasjad. Otsustavatel hetkedel näitasid koduperemehed veidi kindlamat närvi. Märkimisväärne on ka tõik, et Tarvas pidi hakkama saama kolme põhitegijata, eemale jäi kogu korvialune trio: Renato Lindmets, Riley Hayes ja Tormi Niits. Muide, eelnevad kolm mängu võitis Tartu.

«Nende koosseis oli küll ebastandardne, aga me ei osanud seda ära lahendada. Võibolla oli viga, et hakkasime liiga palju korvi alla toppima, aga see ei vabanda, et lasime pallikaotustest ja kiirrünnakutest endale liiga palju korve visata. Tundus, et poistele oli mängu kaal teada ja nad olid väga närvilised, eriti mängu alguses. See andis kogu mängule tooni ja jäime tagaajajaks mängu lõpuni. Ise mängisime halva mängu täna ja ega ei olegi mingit vabandust,» sõnas Tartu peatreener Toomas Kandimaa pressiteates.