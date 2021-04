Priit Sarapuu: koostöö Itaaliaga on tunnustus kogu Eesti korvpallile

«See on kompliment kogu Eesti korvpallile – rahvusmeeskonnale, fännidele ja alaliidule,» kommenteeris Sarapuu partnerlust saapamaa esindajatega.

«Oleme korraldanud kõrgetasemelisi üritusi ja meil on ägedad fännid, keda on rahvusvahelisel areenil tähele pandud. Kui ikkagi teises Euroopa otsas asuv Itaalia tahab meiega koostööd teha, siis see näitab, et suured korvpalliriigid arvestavad meiega ja näevad meis põnevat vastast ja väärilist partnerit.»

Alaliidu presidendi sõnul aitab koostöö luua paremaid tingimusi nii mängijatele kui fännidele. «Alternatiiv oleks olnud loosiratas ja sellisel juhul oleksime võinud sattuda ükskõik millisesse alagruppi. Partnerlus Itaaliaga on privileeg, mis aitab meil Milanos korraliku korvpallipeo püsti panna. Anname endast kõik, Eesti rahvuskoondis ja fännid tunneksid ennast suurvõistlusel turvaliselt ja koduselt. Olgem uhked, et meie korvpalliusku on märgatud nii väljakul kui selle kõrval.»

Otsuse langetamisel lähtus alaliit loomulikult ka sportlikust poolest. Koondise peatreener Jukka Toijala usub, et rahvusmeeskonnal on koostööst ainult võita.

«Partnerlus annab meile võimaluse detailsemalt kaasa rääkida sportlaste ja delegatsiooni erisoovide osas ja sportlikus mõttes tuleb see kindlasti kasuks. Loomulikult on Itaalia näol tegemist tugeva vastasega, aga EM-finaalturniiril suurte korvpalliriikidega mängimisest ei pääse. Arvestades, et tahame tulevikus kaasa lüüa kõrgeimas mängus, peamegi Itaalia-suguste koondistega mõõtu võtma.»

Saksamaa jõudis partnerluse osas kokkuleppele Leeduga, Tšehhi teatas koostööst Poolaga ning Gruusia Türgiga.