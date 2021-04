Rootsi MM-ralli saab uue näo

Rootsi ralli korraldajad otsisid aasta aega võistlustele uut toimumispaika. Alates 1973. aastast MM-kalendrisse kuuluv ralli on aegade algusest toimunud Värmlandis, kuid viimastel aastatel on seal pidevalt probleeme lume puudumisega. Värmlandist 700 km põhja pool asuvas Umeås seda muret enam pole.

«Meie jaoks oli põhiline tingimus lume olemasolu,» lausus Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olsson. «Liaks stabiilselt talvisele kliimale on Umeås piisavalt majutuspaiku ning Nolia messikeskuse näol hea rallikeskus. Seal on elujõuline äriringkond ning koht võiks potentsiaalselt meelitada palju fänne. Võrreldes Östersundi ja Luleåga on Umeå Rootsi ralli kontseptsioonile atraktiivsem.»