Pärast nelja aastat USAs South Carolina ülikoolis uskusid ilmselt vähesed, et Maik-Kalev Kotsar tõuseb Euroopasse naastes ühes tugevamas liigas kohe põhitegijaks. Saksamaal Hamburg Towersis on Sakust pärit keskmängija löönud aga väga eredalt õitsele. Postimees vestles edu tagamaadest klubi peatreeneri Pedro Callesega.

«Maik teeb head hooaega. Ta on kenasti mänginud kogu aeg, nüüd on tema minutid ja statistika veelgi kasvanud. Pean ütlema, et esimesest päevast peale suhtus ta treeningutesse väga tõsiselt, tahtes saada paremaks. Praegused esitused on tehtud töö tulemus,» ütleb pealik Calles.