Eesti rallimeister ei lõpeta suurt karjääri: kaks ei saa jääda kolmandata

Möödunud hooajal krooniti Lukjanuk karjääris teistkordselt Euroopa meistriks ja nüüd tunnistas ta, et «kaks ei saa jääda kolmandata». Sarnaselt möödunud aastale jahib ta tiitlit Citroen C3 Rally2-ga.

«Peaks tulema huvitav aasta ja ma arvan, et konkurents saab olema väga kõva, sest selleks valmistuvad väga tugevad sõitjad,» rääkis Lukjanuk Revista Scratchile. «Proovime olla võimalikult konkurentsivõimelised ja nautida. Olen rahul, et kalendrisse kuulub kaheksa rallit. Ootan hooaega juba väga,» lisas 40-aastane venelane.

Euroopa meistrivõistlusi on rallis peetud 1957. aastast ja seni on kolmel korral meistriks vaid kolm meest – Kajetan Kajetanowicz, Luca Rossetti ja Sobieslaw Zasada. Tänavu on võimalik Lukjanukil nendega samale pulgale tõusta.