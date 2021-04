Vastuoluline rallitšempion tuleb MM-sarja

«Ma ei anna kunagi alla ega lõpeta uskumist. Mul on olnud keerulisi hetki, aga on väga eriline tunne öelda, et olen WRC-sõitja,» tunnistas Ingram BBC-le antud intervjuus.

«ERC võitmine 2019. aastal avas minu jaoks palju uksi ja ma olin lähedal, et 2020. aastaks saada hea programm. Pandeemia sulges mulle kõik need uksed. Mul on väga vedanud, et sain sellise võimaluse,» rääkis Ingram.