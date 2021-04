Red Bulli vormelitiimi hall kardinal: Hamilton on veel Verstappenist parem

Ometi näitas see, et Mercedese mitmeaastane domineerimine võib tänavu möödas olla ja Red Bull hakkab nendega tiitli eest heitlema.

Marko tunnistas formel1de-le antud intervjuus, et et tõenäoliselt on Hamiltonil veel väike eelis. «See sõit näitas, et duo on omas elemendis. Hamiltonile annab eelise tema hämmastav rutiin. Ta tegi taktikaliselt hämmastavat tööd sõidujoone vahetuste ja muude asjadega. See oli Maxi jaoks väga raske sõit,» seletas Red Bulli tiimi nõunik.