Heiki Nabi ütles B-proovi positiivset tulemust kommenteerides, et selle tulemus oli tema jaoks ootuspärane. See vist ongi nii, et A- ja B-proovi tulemused üldjuhul ei erine.

Kuna laborite kvaliteedinõuded ja monitoorimine on praeguseks nii kõrgel tasemel, siis see on tõesti väheusutav, et B-proovi tulemus üllatanuks. Seda isegi nii väikeste kontsentratsioonide puhul.