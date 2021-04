Rootsi tippsuusataja lõpetas seljaprobleemide tõttu kõigest 24-aastaselt karjääri

24-aastane Thorn tunnistas, et on seljaprolbeemidega võidelnud pea viimased viis aastat ja andis teisipäeval teada, et nädalavahetusel Kalixis toimuvad Rootsi meistrivõistlused on tema karjääri viimased.

«Raske on see, et ma olen suusatanud nii palju aastaid ja olen endiselt spordi osas kirglik. Aga tunnen, et tegu on õige otsusega. Ma ei taha riskida, et selg veel hullemaks läheb,» rääkis rootslane.