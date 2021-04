Nabi tiim näeb jätkuvalt vaeva esialgse võistluskeelu tühistamiseks

Tema esindaja, vandeadvokaat Paul Keres rõhutas samuti, et enne B-prooviga seotud dokumentatsiooniga tutvumist on võimatu täpsemaid järeldusi teha ja edasise kohta spekuleerida. «Positiivne tulemus eraldiseisvalt ei anna erilist uut informatsiooni. Kuna A-proov näitas kontsentratsiooni 0,6 ng/ml kohta, mida meie ja meid nõustanud eksperdid hindavad üliväikeseks ja selgelt juhuslikule saastumisele viitavaks, soovime eelkõige ära oodata, milliseks osutus B-proovi vastav näit. Sellest tulenevalt langetame otsused järgmiste sammude osas,» kommenteeris Keres. «Siin on võimalusi erinevaid, aga ükski neist ei viita sellele, et Heiki peaks end süüdi tunnistama.»