«Teisel päeval, kui ravi peale pandi, uuriti, kas mul on allergiaid. Vastasin, et oma teada mitte. Seejärel süstiti veeni antibiootikumi, mis pidavat kõige kiiremini kopsupõletiku vastu võitlema. Selgus aga, et minu organismile see ei sobinud ja hingamine hoopis sulgus. See oli minutite küsimus, et oleksin teise ilma läinud,» rääkis tunnustatud treener portaalile Võrkpalli24.