Latvala võitlus tiimipealikuna: olud olid ideaalsed ja tahtsin MM-etapil sõita

Kui muidu on Latvala jaoks kõik uus ja huvitav ning niivõrd palju ise enam roolitaha ei ihka, siis olukord muutus Soomes toimunud teisel MM-etapil Rovaniemi piirkonnas. Arctic rallil said rallisõitjad nautida tõelist kihutamist ning lai naeratus polnud isegi eriline nähtus.

Peagi tuleb nii Latvalal kui ka teistel autoralli MM-sarja liikmetel järgmine katsumus, milleks on esmakordselt MM-kalendrisse kuuluv Horvaatia ralli. Kui Hyundai mehed testivad selleks näiteks Sanremo rallil Itaalias, siis Toyota sarnast väljakutset ette ei võta.

Iga sõitja saab rahulikult Horvaatiaga sarnastes tingimustes testipäeva ning eelkõige on oluline saada asfaltil kihutamise tunnetus. «Tuleb esimene asfaldiralli ning esimest korda saavad kasutust uued asfaldirehvid. Monte Carlos saime veidi nendest aimu, kuid kindlasti annavad testisõidud parema ülevaate,» lausus Latvala, kes kinnitas, et rehvid saavadki Horvaatias ilmselt kõige olulisemaks faktoriks, just esikoha heitlust arvestades.