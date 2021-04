Tilga täitis võimsa isikliku rekordiga olümpianormi, Õiglane püstitas kettaheites isikliku rekordi

1500 m jooksus sai Tilga kirja isikliku rekordi väärilise tulemuse 4.26,95, mis annab kokkuvõttes 8484 punkti ehk olümpianorm (8350 p) on täis). Saluri saab kirja aja 4.28,02.

Odaviskes on Tilga senine rekord 69.25. Täna sai ta vihmamärjal rajal parimal katsel kirja 66.55 ning enne viimast ala oli koos 7719 punkti, senist rekordigraafkut edestas ta 259 silmaga.

Ajakava järgi pidi teivashüpe algama kell 19.05, kuid algus venis kolm tundi. Kohapeal oli vahepeal ägenenud vihmasadu ja seetõttu peeti teivashüpe lõpuks sisetingimustes. Kuigi see tekitas küsimuse, kas lõpptulemus OMi normi osas ikka täisväärtuslikuna kirja läheb, siis Eesti kohtunikelt saadud info kinnititas, et läheb - ka varasemalt on sarnaselt tiitlivõistluste norme täidetud.