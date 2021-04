Nabi B-proov osutus positiivseks, kuid võitlus puhtuse nimel jätkub

Tema esindaja vandeadvokaat Paul Keres rääkis üldjoontes sama juttu: «Jah, proov osutus positiivseks. Aga mida see näitab? See näitab, et Heiki kehas oli [vähemalt A-proovi puhul] 0,6 ng/ml letrosooli metaboliite. Mis viitab kas sellele, et ta sai selle täiesti juhuslikult, või sellele, et ta on letrosooli kasutanud pikka aega, n-ö kuurina. See on välistatud aga teiste tõenditega, seega on meil tegemist juhusliku saastumisega.»