Koroonaviirus nõudis olümpiavõitja elu

«See on suur kaotus meie spordile. Täpsed asjaolud pole selgunud, kuid olümpiavõitja kaotas võitluse koroonaviirusele neljapäeva öösel. Ta oli küll võitja, kuid koroonaviirus oli temast seekord tugevam. Ungari spordirahvas on leinas ning mul pole häbi, et praegu pisarates olen,» ütles Ungari laskmisliidu president Laszlo Sinka.