Venemaa laskesuusakoondis otsib samuti uut peatreenerit, endine pealik: seda ametikohta pole üldse tarvis

Eile andis Venemaa laskesuusaliidu president Viktor Majugurov teada, et nende koostöö Polhhovskiga lõppeb 31. mail. Kuigi ametlik teade on, et selle otsuse taga seisab treeneri kehv tervislik seisund, siis endine nii Eesti kui ka Venemaa koondise peatreener Anatoli Hovantsev nii ei arva.