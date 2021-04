Matz Topkin võitis MK-etapil veel ühe esikoha

Ühltasi tähistas see Topkini uut isiklikku rekordit, varasem tulemus oli 45,21. «Peale hommikust ujumist oli tunne, et täna võib uus isiklik rekord tulla, kuid et see nii suurelt tuli, see oli üllatus. Muidu oli täna juba palju tugevam tunne kui eile. Viimase aastaga on mu vastupidavus läinud kõvasti paremaks ja täna liblikas tuli see ilusti välja,» sõnab rõõmus Matz peale uue isikliku rekordi ujumist.