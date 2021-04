Trans kostitas Tulevikku kuue väravaga, Tammeka oli parem Vaprusest

Viis mängu pidanud ja kaheksa punkti kogunud Trans asub hetkel tabelis Paide Linnameeskonna ja Tallinna FCI Levadia järel kolmandal kohal. Tammeka on seni kahest peetud mängust mõlemad võitnud ja kuue silmaga tabelis neljas.

Tulevik on seni mänginud neljal korral ja saanud kolme kaotuse kõrval kirja ühe võidu. Kolme punktiga hoitakse hetkel kuuendat kohta. Esiliigast kõrgeimasse seltskonda tõusnud Vaprus on kolmes mängust teeninud ühe punkti ja on hetkel kaheksandal kohal.