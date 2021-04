Tokyo pileti teeninud Fosti: tuletasin endale poolel maal meelde, et maraton algab 30. kilomeetrist

Poolel maal tuletas jooksja endale vaatamata heale enesetundele meelde, et hõisata on vara. «Tuletasin jah meelde, et maraton algab ikkagi 30. kilomeetrist ja pole vaja hakata juba olümpiale mõtlema. Lõpuosas läks hingamine küll intensiivseks, aga mitte häirivalt, suutsin sammu hoida. Lõpuks oli distantsi teine pool esimesest ainult 15 sekundit aeglasem, mis on väga hea,» kirjeldas Fosti jooksu. «Kosusin samuti suhteliselt kiirelt, sest treenitus on hea.»