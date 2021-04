Järjekordsel spordivõistlusel lahvatas koroonapomm, kiirkorras lõpplahenduse saanud turniiril krooniti võitjaks Rootsi

Probleemid algasid USA ja Šveitsi koondise vahelisest veerandfinaalist, mis pidi aset leidma reedel. Sama päeva hommikul andis Maailma Kurlinguföderatsioon aga teada, et üks alagrupiturniiril osalenud mängija osutus koroonapositiivseks, mistõttu lükati mäng edasi.

Algas kiire testimistöö ning kogu laupäev mööduski testimise tähe all, mis paljastas õhtuks karmi tõe: veel kolme alagrupiturniiril osalenud inimese proovivastus osutus positiivseks.

Seejärel paigutati kõik koondised isolatsiooni ning turniir pandi järjekordsete jätkutestideni ootele. Kuna uus testimisvoor osutus negatiivseks, jätkati täna Kanadas kiirkorras mängudega ning Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikuks on teada ka tänavune tšempion.

Finaalis kohtusid Rootsi ja Šotimaa esindus. Kullamatš oli väga pingeline ning pärast kaheksat vooru oli seis 5:5. Lõppsõna jäi ikkagi rootslastele, kes üheksandas voorus koguni 5:0 võidu noppisid ja sellega ka kuldmedalid kaela said.

Kurlingu MM pole esimene tiitlivõistlus, mida koroonaviirus on tugevalt laastanud. Sarnaseid probleeme oli ka Poolas Torunis kergejõustiku sise-EMil, Budapestis vehklemise MK-etapil, käsipalli MMil, iluuisutamise MMil ja Dohas rannavõrkpalli MK-etapil. Ja need on vaid mõned näited.