Tagasihoidlik Tilga 8484 punkti kohta: ilusad numbrid

23-aastane sportlane oli pärast võimsat etteastet telefonis sama stoilise häälega nagu hiljuti pärast seitsmevõistluse rekordit. «Mul see hääl on jah selline, ükskõik, millega ma hakkama saan või millised emotsioonid sees on, siis hääl ja ka näoilme väga ei muutu ja suuri emotsioone ei peegelda vist,» naerab ta ajakirjaniku küsimuse peale, et kuidas ta nii rahulik on.

«Aga kinnitan, et meel on mul väga hea. Pärast 1500 m jooksu finišisse jõudes olid tunded samuti head. Esimene mõte oli, et aeg tuli ülikorralik (Tilga jooksis võimsa isikliku rekordi 4.26,95 - M.G.) ja teine mõte oli, et mis summa see nüüd kokku andis. Teadsin, et Jussist (samuti OMi normi täitnud Johannes Erm-M.G.) tegin rohkem, sest selleks oli 8.32 vaja joosta. Lootsin juba, et äkki tuli 8500 täis. Aga numbrid on ilusad ikka,» sõnas Tilga.