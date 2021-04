Eesti sõudjad tundsid medalisõidus kehavälist kogemust

Karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali võitnud 26-aastase Udami sõnul oli neljapaadi eesmärk teha finaalis tehniliselt puhas sõit. «Esimesed 500 meetrit oli päris hea, aga samas see oli kõigil väga hea. 1000 meetri peal läksid Itaalia ja Holland eest, meie jäime natukene unelema,» kirjeldas ta sõidu esimest poolt.

Enne võistlust oli neljapaat kokku leppinud, et viimased 300 – 400 meetrit pannakse täiega. Märguandeks pidi olema Udami hüüatus. «Hõikasingi, et nüüd läheme ja läksimegi! Paat pani nagu hobune minema. Vägev lõpp oli,» sõnas Udam.

Kui 1500 meetri peal oli Eesti veel viies, siis viimase 500 meetriga mööduti nii Poolast kui ka Suurbritanniast. «Lõpp oli üsna eepiline, selline kehaväline kogemus,» kirjeldas Raja. «Oled end juba sodiks sõitnud ja keha on laktaati täis ning siis tuleb paadi seest korraldus, et nüüd tuleb kõik välja panna. Siis sa enam ei mõtle, vaid lihtsalt paned. Tunne paadis oli tugev 4+. Natukene on veel varu efektiivsuse ja mugavuse mõttes.»