Klavani koduklubi seis muutub üha nukramaks

Võiduga kindlustas Inter oma esikohta. Kaheksa vooru enne hooaja lõppu on koos 74 punkti ning lähim jälitaja AC Milan jääb maha 11 silmaga. Ehk suure tõenäosusega suudavad Antonio Conte hoolealused tänavu lõpetada Juventuse üheksa aastat kestnud hegemoonia ning tulla ise 11-aastase vahe järel riigi meistriks.

Kui Interi poolt vaadates on asjalood seega hästi, siis sama ei saa öelda Cagliari kohta. Sel aastal on Klavani koduklubi võidurõõmu tundnus kõigest kahes kohtumises, viimati 3. märtsil kui oldi 1:0 üle Bolognast.

Nõnda on Caglari langenud liigatabelis eel-eelviimasele reale, millega kaasneks ka esiliigasse pudenemine. Kõik veel siiski kadunud pole, kuid vahe vahetult nende ees oleva Torinoga on kärisenud juba viie silma peale. Lisaks on Torino klubil üks mäng vähem peetud.