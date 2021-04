Superagent soovib Haalandist teha maailma ühe rikkaima jalgpalluri

Haalandi agendiks on väga paljusid tippmängijaid esindav Mino Raiola, kes pole kunagi kartnud suuri summasid erinevatelt osapooltelt küsida. Nõnda on uuele koduklubile esitatud nõudmine, et 20-aastase Haalandi palk oleks 1,15 miljonit eurot nädalas. See teeks norralase aastapalgaks lausa 55,2 miljonit eurot, millega ta oleks hoobilt üks enim teenivamaid jalgpallureid.