Heategevusliku jooksuga kogutakse raha seljaaju ravivõimaluste leidmiseks

Miljonid inimesed üle maailma on pärast seljaaju vigastust sõltuvad ratastoolist - üsna tihti on tegu liiklusõnnetuse või kukkumisega. «Wings For Life» on mittetulunduslik seljaaju vigastuste uurimise fond, mille missiooniks on leida ravivõimalused. «Wings For Life» on alates 2004. aastast rahastanud teadusprojekte ja kliinilisi teste üle maailma. Olgugi, et ravi pole veel leitud, on suuri samme sinnapoole juba tehtud.