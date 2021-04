Suurepärane investeering: 88 miljoniga NBA klubi ostnud ärimees müüb selle 17-kordse kasumiga

Taylor on alates möödunud aasta juulist proovinud enda valduses olnud Minnesota Timberwolvesi ja WNBA klubi Lynxile uut omanikku otsida. Nüüd on ostjad leitud, kuid Rodriguez ja Lore saavad täieliku kontrolli Minnesota võistkondade üle alles 2023. aastal.

Praegune omanik on juhtinud Timberwolvesi viimased 27 aastat ning ainult korra on selle aja jooksul jõutud NBA play-offis kolmandasse ringi. See juhtus hooajal 2003/04, mil võistkonnas mängis tippvormis Kevin Garnett. Toona alistuti konverentsifinaalis Los Angeles Lakersi supertiimile.