Politseis peaaegu kaheksa tundi ütlusi jaganud Getulio Aurelio Fredole esitati kuriteokahtlus

Getulio Aurelio Fredo kaitsja Robert Sarv kommenteeris kahtlusi Õhtulehele järgmiselt: «Jätkame tööd alusetute süüdistuste ümberlükkamise nimel.»

Põhja ringkonnaprokuratuur teatas möödunud nädalal, et alustas jalgpalliliidult saadud info põhjal kriminaalmenetlust Getulio Aurelio Fredo suhtes ja uurib episoode ajavahemikul 2014–2019, kus on tuvastanud hetkseisuga kaks kannatanut. Kriminaalmenetluse algatamise alus on karistusseadustiku paragrahv, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust.

Eesti jalgpalliliit on Kalju endisele treenerile juba määranud eluaegse jalgpallis tegutsemiskeelu.

«Täname kõiki inimesi, kes meiega distsiplinaarmenetluses koostööd on teinud. Teie julgus väärib tunnustust. Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muuhulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni aastani 2019. Rõhutame, et menetlus toimus EJLi reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil osapooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist,» seisab EJLi distsiplinaarkomisjoni avalduses.