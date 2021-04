Sebastien Loeb võib liituda Ott Tänaku endise meeskonnaga

Üheksakordne ralli maailmameister Sebastien Loeb kinnitas, et on tulevikus valmis WRC-sarjaga taasliituma. Kõige tõenäolisemaks peetakse, et prantslane võiks käed lüüa M-Spordiga, mille ridades sõitis kuni 2017. aastani ka Ott Tänak.