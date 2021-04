KUULSUSTE HALL ⟩ Rahutuuride kangelane Aavo Pikkuus

Rahutuuride eripäraks olid sageli söekattega staadionitel toimunud grupifinišid, mis viisid nii mõnegi dramaatilise kukkumiseni – ja nii juhtus see ka Aavo Pikkuusi võiduga lõppenud 1977. aasta Rahutuuril. Pildil nähtav kukkumine leidis aset selle tuuri 3. etapi finišis Torunis, tabades eriti valusalt just heledas rahutuviga liidrisärgis olnud Pikkuusi, kes on nähtavas olukorras juba söerajal pikali. FOTO: Libor Hajsky/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum